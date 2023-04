31-latek robił dzieciom obrzydliwe rzeczy! Nie zgadniesz, gdzie ukrył się pedofil

Dlaczego doszło do zanieczyszczenia rzeki Strzelniczki? Eksperci mówią o kilku przyczynach

Przestępstwa seksualne, w których ofiarami są dzieci to bardzo emocjonujący temat. W tym konkretnym przypadku, Pedofil z powiatu kościerskiego (woj. pomorskie), któremu udowodniono obrzydliwe czyny robił wszystko, aby uniknąć spotkania z funkcjonariuszami. W końcu policjanci z Kościerzyny ustalili, gdzie przebywa 31-latek poszukiwany za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Kiedy zapukali do mieszkania, otworzyła im matka mężczyzny i zaczęła ich przekonywać, że syna nie ma w tym miejscu. Stróże prawa postanowili to zweryfikować i nie pomylili się.

Pedofil z powiatu kościerskiego ukrył się w... tapczanie!

Obecni na miejscu policjanci dokładnie sprawdzili wszystkie pomieszczenia w domu. Funkcjonariusze zajrzeli również do tapczanu. Okazało się, że właśnie tam ukrył się przed nimi poszukiwany 31-latek. - Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, w którym odbędzie zasądzoną mu karę dwóch lat pozbawienia wolności - podsumowują funkcjonariusze z Pomorza.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.