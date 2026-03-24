58-latek z Lęborka ukrywał się blisko dekadę. Zgubił go jeden nieostrożny krok

Po niemal dekadzie ucieczki 58-letni uciekinier z Lęborka trafił w ręce funkcjonariuszy.

Mężczyzna unikał kary wyznaczonej za atak na mundurowego podczas pełnienia obowiązków.

Zatrzymanie miało miejsce błyskawicznie po przekroczeniu przez niego granicy i powrocie do Polski.

58-latek z Lęborka schwytany po latach ucieczki

Mężczyzna przez lata ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Został skazany za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego, a w sobotę, 21 marca, policjanci zatrzymali go w Lęborku, krótko po jego powrocie z zagranicy.

- Przez lata ukrywał się za granicą 58-letni Lęborczanin, poszukiwany listem gończym do odbycia kary 101 dni pozbawienia wolności za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. W sobotę 21 marca zatrzymali go funkcjonariusze ruchu drogowego - informują funkcjonariusze z Lęborka.

Zasadzka drogówki z Lęborka pod wytypowanym adresem

Jak podkreśla policja, zatrzymanie nie było wynikiem rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany wrócił do Polski i może przebywać na terenie Lęborka, dlatego po południu pojechali pod wytypowany adres. Tam zatrzymali zaskoczonego ich wizytą 58-latka.

Zatrzymany został następnie doprowadzony do zakładu karnego.