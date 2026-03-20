Mieli bagażnik pełen kawy za 11 tys. zł. Grozi im więzienie

Kradzież w Człuchowie początkiem kłopotów. Bagażnik pełen kawy

Pod koniec lutego w jednym z marketów w Człuchowie doszło do kradzieży. Dwaj mężczyźni – 30-latek ze Słupska i 37-latek z gminy Słupsk – zostali zatrzymani tuż po opuszczeniu sklepu. Mieli przy sobie karton z 12 kilogramowymi opakowaniami kawy o wartości przekraczającej 850 zł. Nie byli w stanie przedstawić dowodu zakupu i od razu przyznali się do kradzieży. Szybko wyszło jednak na jaw, że sprawa ma szerszy kontekst.

Następnego dnia funkcjonariusze natrafili na zaparkowane BMW, w którym znajdowały się kolejne skradzione artykuły. W pojeździe zabezpieczono aż 168 opakowań kawy, w tym również kawę mieloną. Łączna wartość odnalezionego towaru przekroczyła 11 tysięcy złotych.

Policjanci ustalili, że zatrzymani działali w podobny sposób już wcześniej. Przemieszczali się między różnymi miejscowościami, kradli kawę ze sklepów i gromadzili ją. Kolejne zgłoszenia potwierdziły, że nie był to jednorazowy incydent, lecz powtarzający się proceder o większym zasięgu.

- Pracując nad sprawą policjanci zaczęli łączyć kolejne fakty. Do jednostki napływały zawiadomienia z innych miejscowości, a ich analiza pozwoliła powiązać zatrzymanych z kolejnymi kradzieżami: w Udorpiu gmina Bytów - 6 opakowań kawy, w Lipce na terenie gminy Złotów - 8 opakowań kawy, w Brusach - 12 opakowań kawy, w Sępólnie Krajeńskim - 19 opakowań kawy. Łączna wartość strat w tych zdarzeniach wyniosła 4473,80 zł - informują człuchowscy funkcjonariusze.

Seryjni złodzieje z zarzutami. Sprawa jest rozwojowa

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty.

- W związku z tym, mężczyznom przedstawiono zarzut działania w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej sposobności, wspólnie i w porozumieniu, polegającego na dokonywaniu kradzieży w celu przywłaszczenia, tj. o czyn z art. 278 § 1 Kodeksu karnego w zw. z art. 12 § 1 i 2 Kodeksu karnego. Do tych czynów się przyznali - dodają mundurowi

Sprawa wciąż się rozwija, a do policji wpływają kolejne zawiadomienia. Niewykluczone więc, że podejrzani usłyszą następne zarzuty. Za kradzież grozi kara do 5 lat więzienia, jednak w przypadku działania w sposób zorganizowany i powtarzalny sąd może orzec surowszą karę.

