Oficer prasowy KPP w Wejherowie, asp. szt. Anetta Potrykus poinformowała, że funkcjonariusze z miejscowej komendy przyjęli zawiadomienie od zaniepokojonej matki, o nękaniu jej dziecka przez rówieśników z klasy. - Policjanci ustalili, że w wyniku nękania, dokuczania, dręczenia i kierowania gróźb, osoba pokrzywdzona czuła się poniżana, udręczana i miała obawy związane z chodzeniem do szkoły, ponieważ czuła się tam zagrożona - przekazała policjantka. Sprawy nie udało się rozwiązać w szkole, więc do akcji wkroczyli stróże prawa.

- Losem nieletnich sprawców zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich w Wejherowie.Celem prowadzonego przez sąd postępowania jest ustalenie, czy osoby nieletnie zaangażowane osobiście w sprawą, popełniły zarzucany im czyn karalny i jeśli zostanie to potwierdzone, to następnie jakie środki przewidziane w Ustawie o Wspieraniu i Resocjalizacji Nieletnich należy wobec nich zastosować - informuje asp. szt. Potrykus.

Funkcjonariuszka przypomina przy tej okazji, czym jest stalking. To fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do osoby (prześladowanej), natrętne komunikowanie się z nią wbrew woli (natarczywe wypytywanie, złośliwe uwagi, krytykowanie, szyderstwo, ośmieszanie, dokuczanie, przezywanie), formułowanie gróźb, składanie niepożądanych propozycji, deklaracji, może to być także nachodzenie rodziny i bliskich.

- Przestępstwem tym jest uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej, wzbudzanie u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotne naruszenie jej prywatności. Ustawodawca wobec osoby dorosłej za ten czyn przewidział karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności - podsumowuje oficer prasowy wejherowskiej komendy.

