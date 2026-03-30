Nie żyje wybitny dziennikarz i znany lekarz. Miał 95 lat

Nie żyje Jerzy Gebert. Rodzina żegna dziennikarza i lekarza

W wieku 95 lat odszedł Jerzy Gebert, wybitny dziennikarz sportowy, lekarz i pisarz. Był również redaktorem naczelnym Radia Gdańsk. Smutną informację w poniedziałek, 30 marca, przekazali jego najbliżsi.

- Z przykrością informujemy, że dziś nad ranem, w wieku 95 lat zmarł nasz Tata Jerzy Gebert, redaktor naczelny Radia Gdańsk (1981–1991), komentator wielu ważnych wydarzeń sportowych w Polsce i na świecie (1960–2010), autor 10 książek o sporcie i sportowcach – poinformowano w komunikacie.

Jerzy Antoni Gebert urodził się 25 grudnia 1930 roku w Ostrogu na Wołyniu. Od 1945 roku był związany z Gdańskiem, gdzie ukończył III Liceum Ogólnokształcące, a następnie studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej, które zakończył w 1955 roku.

Lekarz i twórca „Studia Bałtyk”. Niezwykła droga zawodowa Jerzego Geberta

Przez ponad 20 lat wykonywał zawód lekarza. Pracował m.in. w gdańskich szkołach, Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej oraz w przychodni w Oliwie, gdzie zajmował się m.in. reumatologią. Dyżurował również w pogotowiu ratunkowym. Z pracy w medycynie zrezygnował w 1976 roku.

Jednocześnie od 1950 roku był związany z Polskim Radiem, gdzie współtworzył redakcję sportową. W latach 1974–1981 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego, a następnie – w latach 1981–1991 – był redaktorem naczelnym Radia Gdańsk.

Był autorem popularnej audycji „Studio Bałtyk” oraz jednym z pionierów programów łączących tematykę muzyczną i sportową. Relacjonował najważniejsze wydarzenia sportowe, w tym igrzyska olimpijskie w latach 1972, 1976 i 1980.

Zainicjował Bieg Westerplatte w 1963 roku, współorganizował wiele imprez sportowych i aktywnie działał na rzecz środowiska sportowego. Tworzył także książki i słuchowiska radiowe o tematyce sportowej oraz historycznej.

Był wielokrotnie nagradzany, m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2000 i 2010) oraz Medalem Księcia Mściwoja II.