W Polsce Pierwsza Komunia Święta to prawdziwe święto rodzinne - przyjęcia na kilkadziesiąt osób, eleganckie stroje i oczywiście góra prezentów! Rower, quad, konsola do gier, a nawet laptop czy smartfon to już standard. Coraz częściej pojawiają się także bardziej "dorosłe" prezenty, jak np. zegarki luksusowych marek czy droga biżuteria. Tymczasem w Niemczech prezenty komunijne są o wiele skromniejsze.

Komunia w Niemczech. Jakie prezenty dają nasi zachodni sąsiedzi?

Na takich uroczystościach jak komunie, w Niemczech bez wątpienia króluje skromność. Nasi zachodni sąsiedzi nie organizują wielkich przyjęć i nie przekazują kopert wypchanych banknotami. Co więcej, według informacji podanych na stronie Stuttgarter Zeitung wręczenie dziecku dużej kwoty pieniędzy z okazji Pierwszej Komunii Świętej może być odebrane jako brak taktu.

Może się zdarzyć, że rodzice nie chcą żadnych prezentów lub oczekują tylko prezentów w postaci pieniędzy. Nikogo nie powinno dziwić, jeśli wspomną o swoim preferencjach w zaproszeniach. Wręczanie dużej kwoty może być postrzegane jako brak taktu, jeśli sama rodzina nie jest w dobrej sytuacji finansowej - czytamy w artykule Stuttgarter Zeitung.

Na jakie więc kwoty w kopertach decydują się Niemcy? Zgodnie z informacjami podanymi w magazynie "Bild" rodzice chrzestni powinni dać dziecku od 50 do 100 euro (ok. 213 zł do ok. 427 zł), bliska rodzina od 20 do 50 euro, a przyjaciele rodziny od 10 do 20 euro, czyli od 42 zł do 85 zł. Co sądzicie o takich kwotach? W Polsce prawdopodobnie taki upominek byłyby aż za skromny.

Jak wyglądała komunia w czasach PRL? Zobaczcie archiwalne zdjęcia