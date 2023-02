Nocne SMS-y do matki Iwony Wieczorek. Mowa o sprzedaży organów

Matka Iwony Wieczorek opowiedziała Januszowi Szostakowi, autorowi książki "Co się stało z Iwoną Wieczorek", o okolicznościach zaginięcia córki. Kobieta opisała również jak wyglądały początki policyjnych działań oraz dlaczego zdecydowała się skorzystać z usług Krzysztofa Rutkowskiego. Słynny dziennikarz śledczy zapytał również matkę zaginionej 19-latki o wersję, z której wynika, że Iwona Wieczorek mogła zostać porwana do Niemiec, gdzie mogła zostać zmuszona do pracy w domu publicznym. Jej matka stanowczo jednak zaprzecza, by taka możliwość w ogóle istniała. - Wersja z domem publicznym również nie jest prawdopodobna. Nawet jeśliby coś takiego się stało, przecież z tych usług korzystają też Polacy. Ktoś by ją rozpoznał i dał znać. Bardzo często dostawałam esemesy, niekiedy w środku nocy, że na przykład porwano ją i sprzedano na organy. Jakieś totalne bzdury - skwitowała matka Iwony Wieczorek.

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy, z 16 na 17 lipca 2010 roku w Gdańsku. Szeroko zakrojone poszukiwania policji, korzystanie z pomocy jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego czy z usług Krzysztofa Rutkowskiego nie przyniosły jednak przełomu. Więcej o tajemniczym zaginięciu 19-latki oraz o pracy śledczych w książce Janusza Szostaka "Co się stało z Iwoną Wieczorek".

Co się stało z Iwoną Wieczorek

