Nocny atak w Wejherowie. Dwóch mężczyzn brutalnie pobito! Po tygodniu doszło do przełomu w sprawie

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-12 7:51

Do nocnego ataku w Wejherowie doszło 31 stycznia bieżącego roku. Dwóch mężczyzn zostało brutalnie pobitych około drugiej w nocy, a sprawcy rozpłynęli się w ciemnościach. Kryminalni ruszyli jednak w pościg i nie odpuścili. Po intensywnym śledztwie funkcjonariusze namierzyli trzy osoby. Zostały one zatrzymane w poniedziałek, 9 lutego. Szczegóły poniżej.

Nocny atak w Wejherowie. Dwóch mężczyzn brutalnie pobito! Po tygodniu doszło do przełomu w sprawie

i

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Zatrzymano sprawców brutalnego pobicia! Młodzi mężczyźni zaatakowani w Wejherowie

Kryminalni zatrzymali trzy osoby podejrzewane o udział w brutalnym pobiciu dwóch mężczyzn, do którego doszło 31 stycznia około godziny 2:00 w nocy w Wejherowie, w rejonie ulicy Rzeźnickiej. Początkowo sprawcy byli nieznani. Po zgłoszeniu nocnego incydentu funkcjonariusze prowadzili intensywne działania, aby ustalić przebieg zdarzenia i tożsamość napastników.

Z ustaleń śledczych wynika, że wszystko zaczęło się od wymiany zdań, która szybko przerodziła się w brutalny atak. Dwaj młodzi mężczyźni zostali zaatakowani. Sprawcy bili ich pięściami i kopali po całym ciele. Jak ustalono - było ich trzech. Wszyscy zostali zatrzymani w poniedziałek, 9 lutego bieżącego roku.

- W wyniku pracy operacyjnej policjanci Wydziału Kryminalnego wejherowskiej komendy ustalili, że za pobicie odpowiedzialni są dwaj 18‑latkowie oraz 17‑latek, mieszkańcy Wejherowa. Do zatrzymania doszło 9 lutego o godzinie tuż po godzinie 6:00 rano - informują funkcjonariusze.

Zatrzymani za pobicie w Wejherowie z zarzutami. Co im grozi?

Zatrzymani trafili następnie do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, gdzie zostali przesłuchani i przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w pobiciu. Za ten czyn grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

- Policjanci przypominają i podkreślają, że młodzi ludzie bardzo szybko mogą popaść w konflikt z prawem, a takie zachowania mają realne konsekwencje. W przypadku skazania, osoby te będą figurować w rejestrach karnych, co w przyszłości może im utrudnić zdobycie wymarzonej pracy, ograniczyć możliwości zawodowe i wpłynąć na dalsze życie. Jedna spontaniczna, nieprzemyślana sytuacja może mieć długotrwałe skutki - dodają policjanci.

Przeczytaj także:
11-miesięczna Zosia zmarła podczas rehabilitacji. Nowe ustalenia i decyzja prok…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
NOWAKOWSKI MOCNO: OBIETNICE TRUMPA OKAZAŁY SIĘ BYĆ FUNTA KŁAKÓW WARTE!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki