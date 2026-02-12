Nocny atak w Wejherowie. Dwóch mężczyzn brutalnie pobito! Po tygodniu doszło do przełomu w sprawie

Zatrzymano sprawców brutalnego pobicia! Młodzi mężczyźni zaatakowani w Wejherowie

Kryminalni zatrzymali trzy osoby podejrzewane o udział w brutalnym pobiciu dwóch mężczyzn, do którego doszło 31 stycznia około godziny 2:00 w nocy w Wejherowie, w rejonie ulicy Rzeźnickiej. Początkowo sprawcy byli nieznani. Po zgłoszeniu nocnego incydentu funkcjonariusze prowadzili intensywne działania, aby ustalić przebieg zdarzenia i tożsamość napastników.

Z ustaleń śledczych wynika, że wszystko zaczęło się od wymiany zdań, która szybko przerodziła się w brutalny atak. Dwaj młodzi mężczyźni zostali zaatakowani. Sprawcy bili ich pięściami i kopali po całym ciele. Jak ustalono - było ich trzech. Wszyscy zostali zatrzymani w poniedziałek, 9 lutego bieżącego roku.

- W wyniku pracy operacyjnej policjanci Wydziału Kryminalnego wejherowskiej komendy ustalili, że za pobicie odpowiedzialni są dwaj 18‑latkowie oraz 17‑latek, mieszkańcy Wejherowa. Do zatrzymania doszło 9 lutego o godzinie tuż po godzinie 6:00 rano - informują funkcjonariusze.

Zatrzymani za pobicie w Wejherowie z zarzutami. Co im grozi?

Zatrzymani trafili następnie do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, gdzie zostali przesłuchani i przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w pobiciu. Za ten czyn grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

- Policjanci przypominają i podkreślają, że młodzi ludzie bardzo szybko mogą popaść w konflikt z prawem, a takie zachowania mają realne konsekwencje. W przypadku skazania, osoby te będą figurować w rejestrach karnych, co w przyszłości może im utrudnić zdobycie wymarzonej pracy, ograniczyć możliwości zawodowe i wpłynąć na dalsze życie. Jedna spontaniczna, nieprzemyślana sytuacja może mieć długotrwałe skutki - dodają policjanci.

