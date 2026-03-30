Oszustwo "na złoto" przerwane w ostatniej chwili. 27-letni obywatel Ukrainy zatrzymany na Pomorzu

Oszustwo na złoto w Pelplinie. 27-latek z Ukrainy zatrzymany

Funkcjonariusze ujęli 27-letniego obywatela Ukrainy dokładnie w chwili, gdy zamierzał wziąć od 60-latki umówioną gotówkę. Środki te, według zapewnień mężczyzny, miały być przeznaczone na inwestycje w złoto. Jak ustalili pomorscy mundurowi, sprawca zdążył już wcześniej wyciągnąć od kobiety sporą sumę pieniędzy.

W pewnej chwili 60-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Wówczas podjęła decyzję o zgłoszeniu sprawy na policję.

- Wspólne działania policjantów z Komisariatu Policji w Pelplinie, funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz wydziału do walki z przestępczością gospodarczą doprowadziły do zatrzymania 27-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o próbę oszustwa. Z ustaleń policjantów wynika, że 60-letnia kobieta wcześniej została wprowadzona w błąd i przekazała już pieniądze, wierząc, że inwestuje je w złoto. Gdy zorientowała się, że może paść ofiarą oszustwa, skontaktowała się z policjantami i poinformowała o całej sytuacji - relacjonują policjanci.

Sąd zdecydował o areszcie. Oszustowi z Ukrainy grozi 8 lat więzienia

Policjanci zatrzymali podejrzanego w momencie, gdy stawił się po odbiór kolejnej gotówki od pokrzywdzonej w wysokości 50 tysięcy złotych. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co polskie prawo przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec 27-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Mundurowi po raz kolejny apelują o zachowanie szczególnej rozwagi podczas podejmowania jakichkolwiek decyzji finansowych, a w szczególności tych powiązanych z pomnażaniem kapitału.

- Przypominamy, aby zachować ostrożność przy wszelkiego rodzaju inwestycjach. Oszuści często wykorzystują zaufanie i obiecują szybki zysk. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z policją - dodają funkcjonariusze.

