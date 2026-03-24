Pomylił "wsteczny" z "jedynką" i wjechał w rower. Starszy mężczyzna próbował uciec z miejsca zdarzenia

Dawid Piątkowski
2026-03-24 9:26

Wsiadł pod sklepem do auta i próbował odjechać. Pomylił jednak bieg wsteczny z "jedynką". W ten sposób 74-letni kierowca wjechał w rower. Na szczęście nikt na nim nie jechał! Właściciel jednośladu od razu zorientował się, że kierowca Citroena jest nietrzeźwy. Odebrał mu kluczyki i dopilnował, żeby nie uciekł przed przyjazdem policji. Szczegóły poniżej.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • 74-latek z Lęborka, ruszając spod sklepu, uderzył samochodem w rower, co doprowadziło do interwencji policji.
  • Świadek zdarzenia podejrzewał, że kierowca jest pod wpływem alkoholu i uniemożliwił mu ucieczkę.
  • Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny około promila alkoholu, co skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy.
  • Jakie konsekwencje czekają nieodpowiedzialnego kierowcę?

Najechał na rower pod sklepem. 74-latek stanie przed poważnymi konsekwencjami

74-letni mieszkaniec Lęborka (woj. pomorskie) musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 marca, gdy mężczyzna próbował odjechać samochodem spod sklepu i zahaczył o stojący rower. Na miejsce wezwano policję.

- Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 74-letni kierowca Citroena, ruszając spod sklepu pomylił wsteczny bieg z „jedynką” i zamiast cofnąć, pojechał do przodu, uderzając w stojący w pobliżu rower. Do zniszczeń nie doszło, ale właściciel jednośladu nabrał podejrzeń, że siedzący za kierownicą starszy mężczyzna może być nietrzeźwy - informują policjanci z Lęborka.

Rowerzysta odebrał kluczyki 74-latkowi, który - w jego opinii - prowadził pojazd na podwójnym gazie. Dopilnował również, by starszy mężczyzna nie uciekł z miejsca zdarzenia przed przyjazdem funkcjonariuszy.

74-latek stracił prawo jazdy. To nie koniec jego problemów!

- Mundurowi poddali 74-latka badaniu alkotestem i okazało się, że mężczyzna miał w organizmie około promila alkoholu. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy i odholowali Citroena na parking strzeżony - dodają policjanci.

Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi mu do 3 lat więzienia oraz co najmniej trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów.

