Rabuś okrada kościoły. Za wszystkie grzechy grozi mu wiele lat więzienia

Złodziej recydywista. 59-latek upodobał sobie kościoły

Policjantów jednej z sopockich parafii zawiadomił policjantów, że nieznany mu mężczyzna wszedł do kościoła i okradł skarbonkę, do której wierni wrzucali datki na pomoc biednym i chorym ludziom. Złodzieja nagrała kamera monitoringu. Mundurowi szybko rozpoznali sprawcę. Był to dobrze im znany 59-letni recydywista. Włamał się wcześniej do innej kościelnej skarbonki, z której ukradł 50 złotych, a do tego zniszczył figurę anioła o wartości 1350 złotych. Innym razem razem 59-latek próbował ukraść skarbonkę z przytwierdzonym do niej aniołem i pieniędzmi w kwocie 2,5 zł.

Policjanci w zaledwie kilka dni wypatrzyli typowanego złodzieja i zatrzymali go. 59-letni złodziejaszek wcale nie kwestionował swojej winy, widząc nagrania z monitoringu z momentu włamania do skarbonki. Teraz za swój kolejny złodziejski wyczyn będzie odpowiadał przed sądem. Jako recydywista, w więzieniu może spędzić kolejne 15 lat! Poniżej zdjęcia.