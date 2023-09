Reanimacja 22-latki przed blokiem! Wypadła z 5. piętra falowca?!

Dała życie Stasiowi i Franiowi, ale sama zmarła. Nawet lekarze nie wiedzą, co dolegało 24-letniej Natalii

22-letnia mieszkanka Gdańska walczy o życie w szpitalu, po tym jak miała wypaść z 5. piętra falowca - informuje dziennikbaltycki.pl. Zdarzenie miało miejsce w środę, 13 września, ok. godz. 20, a chwilę później o wszystkim zostały powiadomione służby ratownicze. Pod blokiem typu: falowiec pojawiły się: dwa zastępy straży pożarnej, karetka pogotowia i policja. Poszkodowana 22-latka straciła w wyniku upadku funkcje życiowe, ale zostały one przywrócone kobiecie w czasie reanimacji. Służby medyczne przetransportowały ją do jednego z gdańskich szpitali. - Na miejscu funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali oględziny oraz ustalili i przesłuchali świadków zdarzenia. Policyjny technik sporządził dokumentację fotograficzną. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich - informuje asp.szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.