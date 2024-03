Spektakularny pościg za pijanym jak bela kierowcą. Młody mężczyzna rzucił się na policjantów

Co tam się działo?!

Pijana matka wiozła dziecko, zasnęła za kierownicą! To szok, ile wydmuchała

„Zwierzę konało w okropnych męczarniach”. Przecięli kotka gilotyną, nagranie wrzucili do sieci

Nocny pościg (4/5 marca 2024) relacjonuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach sierżant Aldona Naczk. Zaczęło się w momencie, gdy kierowca seata zobaczył policjantów i gwałtownie przyspieszył. Stróże prawa już wtedy wiedzieli, że ma coś do ukrycia. Uruchomili sygnały świetlne i dźwiękowe, ale 30-latek nie zamierzał się zatrzymywać. Do akcji wkroczył również patrol z Żukowa. Podczas ucieczki kierowca "osobówki" jechał pod prąd i popełniał inne wykroczenia drogowe.

- Uciekinier wjechał do lasu w Sitnie, a potem w skarpę, na której się zatrzymał. Mimo poleceń mężczyzna nie chciał opuścić swojego samochodu w związku z tym policjanci użyli wobec niego siły fizycznej. Mężczyzna stawiał opór i naruszył nietykalność cielesną interweniujących funkcjonariuszy - informuje nas sierż. Naczk.

Pomorskie: Kompletnie pijany uciekał przed policją. Grozi mu długie więzienie

Policjantka dodaje, że uciekinierem był 30-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego. Od mężczyzny mundurowi wyczuli zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że ma organizmie 1,5 promila alkoholu. Nieodpowiedzialny kierowca natychmiast stracił prawo jazdy. 30-latek został przewieziony do kartuskiej komendy, gdzie spędził resztę nocy.

- Mężczyzna usłyszy zarzuty oraz zostanie ukarany za łamanie przepisów ruchu drogowego. Niezatrzymanie się do kontroli zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, za naruszenie nietykalności funkcjonariusza do lat 3 - podsumowuje oficer prasowa kartuskiej policji.

...........................................................................

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Tragiczny wypadek pod Starogardem Gdańskim. Mężczyzna spłonął w pojeździe. Galeria ze zdjęciami