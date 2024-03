„Zwierzę konało w okropnych męczarniach”. Przecięli kotka gilotyną, nagranie wrzucili do sieci.

6-letnia Marcelina to mała superbohaterka. Uratowała życie swojej mamy [Zdjęcia]

Śmierć kotka w męczarniach

Pod koniec lutego inspektorzy OTOZ Animals umieścili na swoich social mediach wpis wraz z drastycznym zdjęciem kotka przeciętego na pół. To wycinek z filmiku, jaki otrzymali od internautów. Widać na nim jak kilku oprawców ze szczególnym okrucieństwem pozbawiło życia młodego kotka, przecinając go na pół gilotyną, prawdopodobnie do cięcia paneli.

Zwierzę konało w okropnych męczarniach, jego płacz jest dla nas czymś niespotykanym dotąd. Towarzyszący mordercom śmiech podczas całego nagrania nie pozostawia złudzeń, to sadyści którzy są wręcz dumni z tego co robią.

- - informują na swoich social mediach inspektorzy OTOZ Animlas

Autorem nagrania jest prawdopodobnie mieszkaniec Zamościa.

Po otrzymaniu filmu niezwłocznie złożyliśmy zawiadomienie do organów ścigania. Nie wiemy ile zwierząt zostało skrzywdzonych przez tych sadystów, jednak podejmiemy wszelkie środki, aby doprowadzić ich przed sąd.

- dodają inspektorzy.

Zgłoszenie otrzymał komisariat w Szemudzie. Sprawą zajęła się Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.

Obecnie trwają czynności, których celem będzie ustalenie tożsamości sprawcy oraz weryfikacja samego zdarzenia pod kątem, czy nie było ono gdzieś wcześniej publikowane i czy doszło do tego na terenie naszego kraju i naszego powiatu.

informuje nas asp. sztab. Anetta Potrykus, oficer prasowy KPP w Wejherowie.