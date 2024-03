Pijana matka wiozła dziecko, zasnęła za kierownicą! To szok, ile wydmuchała

Kompletnie pijana gdańszczanka zasnęła w samochodzie za kierownicą! Na tylnym siedzeniu 6-miesięczne dziecko w foteliku

Najgorsza matka w Trójmieście?! 36-letnia gdańszczanka wykazała się skrajną nieodpowiedzialnością. Kompletnie upojona alkoholem kobieta nie dość, że kierowała w takim stanie samochodem, to jeszcze wiozła w nim swoje 6-miesięczne dziecko. Jazdę przerwał kobiecie... sen, który zmorzył ją za kierownicą na parkingu przy ulicy Kartuskiej. Na szczęście ktoś z kierowców zauważył, co dzieje się w stojącej hondzie i zareagował, uniemożliwiając matce pijaczce dalszą podróż ulicami Trójmiasta i wzywając policję. Dziecko trafiło pod opiekę mundurowych, a gdy matka pijaczka dmuchnęła w alkomat, przecierali oczy ze zdumienia. Kobieta miała prawie 3 promile alkoholu w organizmie.

"Po badaniach lekarskich dziecko zostało umieszczone w jednym z ośrodków pieczy zastępczej"

Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu, sprawą zajmie się sąd rodzinny. "Chłopcem dalej zaopiekowali się policjanci z Referatu Interwencyjnego i przewieźli go do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, gdzie został nakarmiony i przebrany. Po badaniach lekarskich dziecko zostało umieszczone w jednym z ośrodków pieczy zastępczej" - piszą policjanci na swojej stronie internetowej. 36-latkę objęto policyjnym dozorem. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, a za samo kierowanie sanochodem w stanie nietrzeźwości 3 lat więzienia.

