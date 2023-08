i Autor: Unsplash.com

Pościg za pijaną matką

Pijana matka wiozła dziecko autem! Pościg za 40-latką w kukurydzy

Zofia Dąbrowska | PAP 19:20

Matka pijaczka zatrzymana po pościgu w... kukurydzy! Do nietypowej interwencji policjantów doszło w powiecie lipskim w województwie mazowieckim. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać do kontroli jadący o wiele za szybko samochód. Okazało się, że to nie będzie jeszcze jedno wypisanie mandatu.