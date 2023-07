i Autor: policja.pl Pijana jak bela wiozła autem trójkę dzieci! Nie pierwszy raz

Co za bezmyślność!

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się 29-latka, która kompletnie pijana jechała autem. Co więcej, kobieta wiozła ze sobą trójkę małych dzieci! Z relacji świadków wynika, że kierująca citroenem miała problemy już z samym ruszeniem pojazdem z miejsca i włączeniem się do ruchu. Jak się okazało, nie był to jej pierwszy taki wybryk.