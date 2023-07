Tragedia na promie do Szwecji. Nowe informacje, są wyniki analiz!

Wiele osób robi to nad Bałtykiem. Ratownik pokazuje, jak to się może skończyć!

Tragedia na promie do Szwecji, matka i 7-latek nie żyją. Nowe ustalenia Państwowej Komisji Badań Wypadków Morskich

Ta tragedia poruszyła nie tylko Polaków. 29 czerwca świat obiegła informacja o tym, że dziecko wypadło za burtę promu Stena Spirit z Gdyni do Szwecji, a w ślad za nim wyskoczyła 36-letnia matka. Początkowo wydawało się, że to tragiczny wypadek, a matka chciała bohatersko ratować dziecko. Niestety, kolejnie dni przyniosły szokujące ustalenia. Po pierwsze, uratowani z wody Polacy niestety zmarli. Po drugie, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku po zapoznaniu się z materiałem dowodowym ogłosiła, że bada to zdarzenie pod kątem zabójstwa i targnięcia się na życie. Teraz wyniki analizy dramatu przedstawiła Państwowa Komisja Badań Wypadków Morskich. Jakie są wnioski?

"Wynik przeprowadzonej analizy wskazuje, że tragiczne zdarzenie nie spełnia przesłanek do zakwalifikowania go jako wypadek morski"

Jak podaje Państwowa Komisja Badań Wypadków Morskich, nie będzie ona prowadziła badań dotyczących tragicznego zdarzenia na promie. "W środę PKBWM podjęła uchwałę o odstąpieniu od badania tragicznego zdarzenia na promie Stena Spirit, bandery duńskiej, do którego doszło w dniu 29 czerwca 2023 r. w trakcie rejsu do Karlskrony. Wynik przeprowadzonej analizy wskazuje, że tragiczne zdarzenie nie spełnia przesłanek do zakwalifikowania go jako wypadek morski w rozumieniu art. 2 ustawy o PKBWM" - podał PAP przewodniczący PKBWM Tadeusz Wojtasik.

Sonda Płynąłeś kiedyś promem do Szwecji? Tak Nie

Stena Spirit Baltic sea rescue operation https://t.co/idkRxOhFnL via @YouTube 😍😇🙏— Skaidrīte Kralliša (@SkaidriteKr) June 30, 2023

Najczęstsze błędy językowe. Sprawdź, czy mówisz poprawnie! [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawną formę: w cudzysłowie w cudzysłowiu Dalej