Zwłoki 32-latka, 6-letniej dziewczynki i psa odkryła w sobotę (29 lipca 2023 r.) matka komandosa. Mieszkańcy Redy i okolic mówią teraz przede wszystkim o tej sprawie. Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że lokalna społeczność jest wstrząśnięta Na miejsce przyjechali śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, żandarmeria wojskowa oraz prokurator. Śledczy zlecili sekcję zwłok żołnierza Formozy, 6-latki i pitbulla. Wszystkie zaplanowano na środę, od godziny 8 rano. - Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem lekarza. Na szyi dziewczynki ujawniono rany wskazujące na użycie noża. Na ciele mężczyzny również ujawniono rany zadane ostrym narzędziem. Na miejscu tragedii wykonano też oględziny przy pomocy skanera 3D. W mieszkaniu zabezpieczono szereg śladów oraz pięć noży - powiedział PAP prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Reda: Komandos wysłał niepokojącego smsa. Potem wydarzył się dramat

O niepokojącym zdarzeniu policjanci zostali powiadomieni w sobotę późnym popołudniem przez matkę zmarłego starszego marynarza, który mieszkał w domu wielorodzinnym w Redzie. Kobieta przyszła do mieszkania syna, bo wcześniej otrzymała od niego niepokojącego SMS. Sama otworzyła drzwi, gdyż miała klucze do lokalu. Mężczyzna jeszcze żył, ale mimo później podjętej reanimacji, nie udało się go uratować.

W poniedziałek wydział ds. wojskowych Prokuratury Rejonowej w Gdyni wszczął śledztwo ws. zabójstwa małoletniej dziewczynki. Przesłuchano w tej sprawie matkę żołnierza oraz sąsiadów mężczyzny. Co wiemy na temat stanu zdrowia zmarłego żołnierza?

- Do dnia tej tragedii nie było sygnałów, żeby ten żołnierz miał jakikolwiek problemy psychiczne, bądź z prawem. Śledczy cały czas pracują w tej sprawie. Będzie ustalany motyw działania tego człowieka - powiedział prokurator Mariusz Duszyński, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Do tematu będziemy wracać. Rodzinie i bliskim zmarłych składamy wyrazy współczucia.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

