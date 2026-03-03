Wszedł na lód przy dodatnich temperaturach. Tragiczny finał akcji ratunkowej na jeziorze na Pomorzu

Lód załamał się pod wędkarzem. Ruszyła dramatyczna akcja ratunkowa
W niedzielę, 1 marca około godziny 14 dyżurny kwidzyńskiej policji otrzymał informację o wypadku na zbiorniku wodnym w gminie Gardeja. Ze zgłoszenia wynikało, że podczas wędkowania pod jednym z mężczyzn załamał się lód. 74-latek wpadł do lodowatej wody i nie mógł wydostać się na brzeg.
Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji, karetkę pogotowia oraz jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
- 74-letni mężczyzna został wydobyty z wody przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i przetransportowany na brzeg. Niestety jego życia nie udało się uratować - informują pomorscy policjanci.
Śledztwo po tragedii nad jeziorem na Pomorzu. Pilny apel służb
Funkcjonariusze, działając pod nadzorem prokuratury, ustalają dokładny przebieg i przyczyny tragicznego wypadku. Jednocześnie służby ostrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte akweny.
- W związku z utrzymującymi się dodatnimi temperaturami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. W okresie odwilży lód bardzo szybko traci swoją wytrzymałość i może załamać się w każdej chwili. Nawet jeśli pozornie wygląda na bezpieczny - dodają funkcjonariusze.
Szczególny apel policjanci kierują do osób uprawiających wędkarstwo podlodowe. Dodatnie temperatury sprawiają, że nie ma już bezpiecznego lodu, a doświadczenie czy znajomość akwenu nie eliminują ryzyka.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa:
- nie wchodź na lód podczas odwilży,
- nie skracaj drogi przez zamarznięte zbiorniki wodne,
- nie pozwalaj dzieciom przebywać na lodzie bez nadzoru dorosłych,
- nie podejmuj samodzielnych prób ratowania osób lub zwierząt znajdujących się w wodzie,
- w sytuacji zagrożenia natychmiast powiadom służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.