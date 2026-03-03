Wszedł na lód przy dodatnich temperaturach. Tragiczny finał akcji ratunkowej na jeziorze na Pomorzu

Lód załamał się pod wędkarzem. Ruszyła dramatyczna akcja ratunkowa

W niedzielę, 1 marca około godziny 14 dyżurny kwidzyńskiej policji otrzymał informację o wypadku na zbiorniku wodnym w gminie Gardeja. Ze zgłoszenia wynikało, że podczas wędkowania pod jednym z mężczyzn załamał się lód. 74-latek wpadł do lodowatej wody i nie mógł wydostać się na brzeg.

Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji, karetkę pogotowia oraz jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

- 74-letni mężczyzna został wydobyty z wody przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i przetransportowany na brzeg. Niestety jego życia nie udało się uratować - informują pomorscy policjanci.

Śledztwo po tragedii nad jeziorem na Pomorzu. Pilny apel służb

Funkcjonariusze, działając pod nadzorem prokuratury, ustalają dokładny przebieg i przyczyny tragicznego wypadku. Jednocześnie służby ostrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte akweny.

- W związku z utrzymującymi się dodatnimi temperaturami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. W okresie odwilży lód bardzo szybko traci swoją wytrzymałość i może załamać się w każdej chwili. Nawet jeśli pozornie wygląda na bezpieczny - dodają funkcjonariusze.

Szczególny apel policjanci kierują do osób uprawiających wędkarstwo podlodowe. Dodatnie temperatury sprawiają, że nie ma już bezpiecznego lodu, a doświadczenie czy znajomość akwenu nie eliminują ryzyka.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

nie wchodź na lód podczas odwilży,

nie skracaj drogi przez zamarznięte zbiorniki wodne,

nie pozwalaj dzieciom przebywać na lodzie bez nadzoru dorosłych,

nie podejmuj samodzielnych prób ratowania osób lub zwierząt znajdujących się w wodzie,

w sytuacji zagrożenia natychmiast powiadom służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

