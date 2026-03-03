Wszedł na lód przy dodatnich temperaturach. Tragiczny finał akcji ratunkowej na jeziorze na Pomorzu

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-03-03 10:09

Chwila nieuwagi może zakończyć się śmiercią. Do dramatycznej sytuacji doszło w niedzielę, 1 marca na Pomorzu. 74-letni wędkarz zginął, gdy podczas połowu na zamarzniętym zbiorniku w gminie Gardeja tafla lodu nagle się załamała. Mimo błyskawicznej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Policja apeluje, by nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki! Odwilż sprawia, że stąpanie po lodzie to śmiertelne niebezpieczeństwo.

74-letni wędkarz zginął na Pomorzu. Tragiczny finał połowu na jeziorze nieopodal Kwidzyna

i

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Lód załamał się pod wędkarzem. Ruszyła dramatyczna akcja ratunkowa

W niedzielę, 1 marca około godziny 14 dyżurny kwidzyńskiej policji otrzymał informację o wypadku na zbiorniku wodnym w gminie Gardeja. Ze zgłoszenia wynikało, że podczas wędkowania pod jednym z mężczyzn załamał się lód. 74-latek wpadł do lodowatej wody i nie mógł wydostać się na brzeg.

Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji, karetkę pogotowia oraz jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

- 74-letni mężczyzna został wydobyty z wody przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i przetransportowany na brzeg. Niestety jego życia nie udało się uratować - informują pomorscy policjanci.

Śledztwo po tragedii nad jeziorem na Pomorzu. Pilny apel służb

Funkcjonariusze, działając pod nadzorem prokuratury, ustalają dokładny przebieg i przyczyny tragicznego wypadku. Jednocześnie służby ostrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte akweny.

- W związku z utrzymującymi się dodatnimi temperaturami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. W okresie odwilży lód bardzo szybko traci swoją wytrzymałość i może załamać się w każdej chwili. Nawet jeśli pozornie wygląda na bezpieczny - dodają funkcjonariusze.

Szczególny apel policjanci kierują do osób uprawiających wędkarstwo podlodowe. Dodatnie temperatury sprawiają, że nie ma już bezpiecznego lodu, a doświadczenie czy znajomość akwenu nie eliminują ryzyka.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

  • nie wchodź na lód podczas odwilży,
  • nie skracaj drogi przez zamarznięte zbiorniki wodne,
  • nie pozwalaj dzieciom przebywać na lodzie bez nadzoru dorosłych,
  • nie podejmuj samodzielnych prób ratowania osób lub zwierząt znajdujących się w wodzie,
  • w sytuacji zagrożenia natychmiast powiadom służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
Przeczytaj także:
Polacy uwięzieni w Dubaju po ataku Iranu. Turysta z Trójmiasta: Ta sytuacja prz…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Rozmowa Muratora: Stefan Żuchowski, Vaillant
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki