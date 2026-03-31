Wysyłał jej prezenty i przelewał po 1 groszu na konto. Szaleńczo zakochany 22-latek wpadł po uszy

22-latek z powiatu lęborskiego nękał ukochaną. Prześladowca został zatrzymany przez policję

Nieodwzajemniona sympatia szybko przerodziła się w uporczywe nękanie. Policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzanego o stalking, groźby karalne oraz kradzież tablic rejestracyjnych należących do mieszkanki powiatu lęborskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna przez ponad rok uprzykrzał kobiecie życie, ponieważ ta nie odwzajemniała jego uczuć.

- Nachodził ją w domu, wydzwaniał do niej, wysyłał wiele wiadomości sms. Tworzył nawet fikcyjne konta na portalach społecznościowych, żeby przez nie kontaktować się z pokrzywdzoną. Na adres kobiety wysyłał nieopłacone przesyłki, również o znacznej wartości, a na jej konto wielokrotnie przelewał po 1 groszu. W lutym ukradł tablice rejestracyjne od jej samochodu i porzucił je w lesie - informują policjanci z Lęborka.

Z czasem zachowanie 22-latka stało się jeszcze bardziej niepokojące – zaczął kierować wobec kobiety groźby. Po zgłoszeniu sprawy policji funkcjonariusze zatrzymali go w czwartek (26 marca) w jego domu na terenie powiatu lęborskiego. Mundurowi odzyskali także skradzione wcześniej tablice rejestracyjne.

Prokuratura w Lęborku stawia zarzuty stalkerowi. 22-latek nie może zbliżać się do pokrzywdzonej

Następnego dnia po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił postawić mu zarzuty uporczywego nękania, gróźb karalnych oraz kradzieży tablic rejestracyjnych.

- Prokurator zastosował wobec 22-latka środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju, kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej oraz do jej miejsca zamieszkania - dodają funkcjonariusze.

Za wyżej wymienione przestępstwa krewkiemu 22-latkowi grozi pobyt w zakładzie karnym trwający nawet do 8 lat.

Wiosna na starociach