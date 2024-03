Zdetonował ładunek wybuchowy w sklepie. Ucieczkę przed policją skończył w rowie

We wtorek (19 marca) w nocy policjanci odebrali zgłoszenie o włamaniu i detonacji ładunku wybuchowego w osiedlowym sklepie w gdańskiej dzielnicy Chełm. Na miejscu funkcjonariusze stwierdzili, że nieznani sprawcy po wybiciu szyby w drzwiach wejściowych do sklepu wrzucili do środka urządzenie wybuchowe, które zdetonowało. Uszkodzone zostało wyposażenie sklepu i witryna.

Policjanci przystąpili do poszukiwań domorosłego niebezpiecznym konstruktorem bomb. Mundurowi zabezpieczyli ślady przestępstwa, w tym m.in. elementy ładunku wybuchowego, które przekazano biegłemu do szczegółowych badań. W sprawę zaangażowali się kryminalni z komendy miejskiej, kryminalni z gdańskich komisariatów przy ul. Platynowej oraz ul. Długa Grobla, a także funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Gdańsku.

Praca kryminalnych dała szybkie efekty i we wtorek (19 marca) po godz. 10 policjanci ustalili, że mężczyzna odpowiadający rysopisem sprawcy przestępstwa jedzie oplem corsa w jednej z miejscowości na terenie powiatu sztumskiego. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i zauważyli samochód, którego szukali. Kryminalni dali kierującemu pojazdem polecenia do zatrzymania, przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Mężczyzna nie zareagował na polecenia, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Po chwili stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. 46-latek kierujący oplem natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. W trakcie interwencji kryminalni ustalili, że mężczyzna ma sądowy zakaz kierowania pojazdami do marca 2025 roku. 46-latek bez stałego miejsca zamieszkania trafił do policyjnego aresztu.

Podczas prowadzonych czynności w tej sprawie, kryminalni weszli do jednego z mieszkań w Pruszczu Gdańskim i podczas jego przeszukania znaleźli kolejne urządzenie wybuchowe (ładunek wybuchowy-przyp. red.). Na czas czynności w tym mieszkaniu policjanci z Pruszcza Gdańskiego ewakuowali mieszkańców bloku i zabezpieczyli teren. Znaleziony ładunek został zdetonowany na poligonie w Wejherowie, a jego elementy przekazano do szczegółowych badań. W poniższej zdjęcia z zatrzymania 46-latka.