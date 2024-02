Warszawa. Potrącenie 15-latki na przejściu na rondzie Starzyńskiego

15-latka została ranna w wypadku na rondzie Starzyńskiego w Warszawie w niedzielę, 4 lutego. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do straży pożarnej o godz. 19.26, a po dojeździe mundurowych na miejsce okazało się, że dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych przez osobę prowadzącą osobowego volkswagena - kulisy zdarzenia nie są na razie znane.

- 15-latka znajdowała się pod samochodem, więc trzeba go było ustabilizować, a następnie użyć rozpieracza ramieniowego, by podnieść go do góry. Dopiero wtedy można ją było stamtąd wyciągnąć - informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażacy - na miejscu wypadku interweniowały trzy zastępy - przekazali ranną pod opiekę załogi karetki pogotowia, która następnie przetransportowała ją do szpitala. Nie wiadomo, jaki jest dokładny stan zdrowia poszkodowanej, ale w czasie działań mundurowych była przytomna.