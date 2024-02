15-letnia Agata walczy o życie po wypadku. Znajomi modlą się o jej zdrowie

Wola Solecka Druga. Koszmarny wypadek na prostej drodze. 15-latka walczy o życie

Horror na drodze wojewódzkiej nr 754 w Woli Soleckiej Drugiej rozegrał się w niedzielę (4 lutego). Około godziny 19, 23-letni kierowca potrącił tam spacerujących rodziców z dzieckiem. − Piesi poruszali się prawidłową stroną drogi i byli oznaczeni odblaskami. Do zdarzenia doszło w obszarze zabudowanym − przekazała nam Monika Karasińska z lipskiej policji. Jak dodała we wtorek (6 lutego), kierowca został już doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Przypomnijmy, że za spowodowanie wypadku, który kończy się ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią poszkodowanego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Jak udało nam się ustalić, w poniedziałek (5 lutego) zmarł 51-letni mężczyzna. Ranny ojciec został przewieziony do szpitala, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia. W lecznicy cały czas przebywa 45-letnia kobieta, której stan jest określany jako stabilny, oraz jej 15-letnia córka – Agata, która do szpitala została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

− Agata, nasza uczennica z klasy pierwszej walczy o życie. Bądźmy sercem i myślami z Nią i Jej najbliższymi − napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele szkoły, do której chodzi 15-latka.

We wtorek, 6 lutego z samego rana w Kościele św. Pawła odprawiono wspólną modlitwę za powrót do zdrowia dziewczyny.