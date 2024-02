Seria wypadków pod Lipskiem. Dwie osoby w szpitalu, jedna nie żyje

Dachowanie w Woli Soleckiej

Do pierwszego wypadku doszło o godz. 10:20 w miejscowości Wola Solecka. - Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem osobowym marki renault na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i dachował - przekazała asp. Monika Karasińska z lipskiej policji. 65-latek trafił do szpitala.

Siekierka Stara. Śmierć na drodze

Zaledwie kilka minut później w miejscowości Siekierka Stara 44-letnia kierująca seatem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 38-latkowi, który poruszał się motorowerem marki Yamaski. Niestety, pomimo podjętej reanimacji życia motorowerzysty nie udało się uratować. Lekarz stwierdził jego zgon. - Kierująca seatem była trzeźwa - zapewniła asp. Monika Karasińska. - Lipscy policjanci na miejscu wypadku zabezpieczyli ślady kryminalistyczne, wykonali niezbędne czynności pod nadzorem prokuratora. Pojazdy zostały zabezpieczone do dalszych badań biegłego - dodała policjantka.

Rzeczniów. Ford w rowie

Tego samego dnia po godz. 19 doszło do kolejnego wypadku. Tym razem w miejscowości Rzeczniów. - Ze wstępnych czynności wykonanych przez policjantów na miejscu wypadku wynika, że 44-letnia kierująca fordem na prostym odcinku drogi zjechała do rowu, doprowadzając do wywrócenia pojazdu. W wyniku tego doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala – przekazała asp. Monika Karasińska.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności wszystkich trzech wypadków wyjaśnia policja. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach i zdjęcie nogi z gazu.

