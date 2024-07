177 dni wolnych w roku szkolnym 2024/2025. MEN ogłosiło harmonogram dla uczniów

Kalendarz roku szkolnego 2024/2025. Uczniowie zakończą naukę nieco później

Wakacje 2024 trwają i wielu uczniów odpoczywa od nauki oraz szkolnych obowiązków. Mimo to warto wiedzieć, że już lada moment nadejdzie chwila powrotu na szkolne korytarze. Dokładnie 2 września 2024 roku dzieci i młodzież wrócą do klas, by poszerzać swoją wiedzę. Naukę kontynuować będą aż do 27 czerwca 2025 roku, bowiem właśnie wtedy wypada oficjalne zakończenie roku szkolnego. Jak więc widać, rozpoczęcie wakacji odbędzie się stosunkowo późno, lecz warto pamiętać, że oprócz wolnego w wakacje, uczniowie mogą liczyć jeszcze na inne dni bez szkoły. O jakich datach konkretnie mowa? Więcej szczegółów znajdziecie w galerii zdjęć.

