23-latka wyprzedzała samochód. Tego się nie spodziewała. Wszystko potoczyło się lawinowo

Piaseczno: 23-latka wyprzedzała policyjny radiowóz

Jak można złamać tyle przepisów w jednej chwili? 23-letnia kierująca "podjęła wyzwanie" i musiała sięgnąć głęboko do portfela. Sprawę opisuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Kierująca skodą jadąc ulicą Dworcową w Piasecznie, wyprzedzała policyjny radiowóz na skrzyżowaniu oraz przejściu dla pieszych, zlekceważyła znak C-12 "ruch okrężny" i to jeszcze nie wszystko co miała na swoim koncie. Badanie alkomatem wykazało, że 23-latka znajduje się w stanie po użyciu alkoholu - wyjaśnia st. asp. Magdalena Gąsowska. Film z opisywanego zdarzenia dostępny jest na stronie KPP.

Za popełnione wykroczenia otrzymała mandat karny w wysokości aż 2 750 złotych oraz 30 punktów karnych, a także straciła uprawienia do kierowania pojazdami. O jej dalszym losie zadecyduje piaseczyński sąd - dodaje oficer prasowa komendy w Piasecznie.

Policja apeluje do kierowców

W ostatnich dniach warunki na drogach są bardzo trudne. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i starać się utrzymać koncentrację. Alkohol i używki nie pomagają, a wręcz przeciwnie. - Nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie wpływa na koncentrację i refleks, które mogą skutkować nieodwracalnymi konsekwencjami. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozsądku i ostrożności na drodze - podkreśla st. asp. Magdalena Gąsowska. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami ze śmiertelnego wypadku na Mazowszu.

