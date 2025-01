Koszmar pasażerów

Ogromne opóźnienia pociągów w Warszawie. Ruch sparaliżowany. Przez pogodę niektóre składy w ogóle nie przyjechały

Opady marznącego deszczu, który rozpoczęły się we wtorek, 14 stycznia, doprowadziły do ogromnych opóźnień pociągów w Warszawie. Choć z powodu pogody z podobnymi problemami borykają się mieszkańcy całej Polski, to żadne pocieszenie dla osób, które próbują się dostać do stolicy lub z niej wyjechać. Niektóre z pociągów Kolei Mazowieckich lub PKP Intercity zostały odwołane.