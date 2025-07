Tramwajarze rozkopią Warszawę w kliku miejscach. Gigantyczne utrudnienia

Tramwajarze rozkopią Warszawę

Sierpień w Warszawie to czas intensywnych remontów torowisk, które wprowadzą spore zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Tramwajarze zaplanowali prace w kilku kluczowych punktach miasta, co spowoduje utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pasażerów. Sprawdźmy, gdzie i kiedy możemy spodziewać się największych problemów.

Słomińskiego i Zawiszy – zmiany w organizacji ruchu

Prace na ulicy Słomińskiego i placu Zawiszy wchodzą w decydującą fazę. Od 3 sierpnia tramwajarze otworzą jezdnię ulicy Słomińskiego w stronę mostu Gdańskiego, przenosząc roboty na drugą nitkę.

Kierowcy nadal będą korzystać z jednej jezdni w obu kierunkach.

Przywrócony zostanie skręt w prawo w ulice Międzyparkową i Szymanowską.

4 sierpnia zamknięta zostanie zawrotka przy Dworcu Gdańskim.

Aby dojechać do ulicy Andersa jadąc z mostu Gdańskiego, konieczne będzie zawracanie na drugiej nitce Słomińskiego przed wiaduktem i dalsza jazda Międzyparkową.

Na placu Zawiszy rozpocznie się ostatni etap wymiany rozjazdów. 4 sierpnia otwarty zostanie przejazd przez Aleje Jerozolimskie, a zamknięty ten po stronie Towarowej. Dojazd do Dworca Zachodniego lub Grójeckiej będzie możliwy przez zawrotkę przed ulicą Kolejową.

Remont Grójeckiej – co się zmieni w kursowaniu tramwajów?

Od 4 sierpnia rozpocznie się remont jednej z najbardziej obciążonych tras tramwajowych – ulicy Grójeckiej. Tramwajarze wykorzystają przerwę w kursowaniu składów, aby naprawić tory pomiędzy placem Narutowicza a ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. Prace potrwają do października.

Obie jezdnie ulicy Grójeckiej zostaną zwężone o jeden pas.

Linie 7, 9 i 22 pojadą Grójecką do placu Narutowicza.

Autobusy Z-9 również dojadą do placu Narutowicza.

Linia 33 połączy Metro Młociny z placem Narutowicza.

Ruch tramwajów na ulicy Towarowej, między Kercelakiem a placem Zawiszy, zostanie wstrzymany.

Linia 24 z Nowego Bemowa na przystanku Okopowa przejdzie na linię 72 w kierunku pętli Piaski (i odwrotnie).

Aleją „Solidarności”, Okopową, aleją Jana Pawła II, Broniewskiego, Wólczyńską i Nocznickiego będzie kursowała linia 78.

Autobusy linii zastępczej Z-2 będą jeździły z Okopowej na plac Narutowicza.

Trasa Z14 zostanie wydłużona z ulicy Instalatorów do Okopowej.

Utrudnienia przy GUS-ie – objazdy dla kierowców i pasażerów

Od początku sierpnia tramwaje linii 17 nie będą dojeżdżały do tymczasowego rozjazdu nakładkowego przy stacji metra Pole Mokotowskie, ale skręcą wcześniej w Nowowiejską i dojadą do placu Narutowicza. Jednocześnie zostaną zlikwidowane kursy oznaczone jako linia 71. Autobusy linii zastępczej Z-1 będą jeździły z Dworca Centralnego do ulicy Woronicza. Powodem tych zmian jest remont torów przy GUS-ie. Utrudnienia czekają także kierowców.

Brak możliwości skrętu w lewo z alei Niepodległości na Trasę Łazienkowską.

Brak możliwości skrętu z Trasy Łazienkowskiej w aleję Niepodległości.

Jadący aleją Niepodległości zawrócą przy Filtrowej lub Bibliotece Narodowej.

Objazdy z Trasy Łazienkowskiej będą prowadziły ulicami Krzyckiego i Raszyńską oraz Waryńskiego i Marszałkowską do Alej Jerozolimskich.

Kierowcy pojadą po staremu 17 sierpnia, a tramwaje wrócą w aleję Niepodległości, Rakowiecką, św. Boboli i Wołoską na początku września.

Powstańców Śląskich – tydzień zmian na Bemowie

Remont torów na ulicy Powstańców Śląskich potrwa od 4 do 10 sierpnia.

Przy pętli Nowe Bemowo kierowcy pojadą jedną jezdnią w obu kierunkach.

Wygrodzony będzie środek skrzyżowania z Piastów Śląskich.

Z ulicy Powstańców Śląskich nie będzie skrętu w lewo.

Z Piastów Śląskich wyjazd będzie tylko w prawo.

Tramwaje nie będą kursowały od pętli Nowe Bemowo do ulicy Broniewskiego.

Linia 11 pojedzie ulicą Radiową do pętli Koło.

Linia 19 będzie kursowała na skróconej trasie ze Stegien na Koło.

Linia 26 pojedzie na skróconej trasie z ronda Wiatraczna do Nowego Bemowa.

Autobusy linii zastępczej Z28 pojadą na trasie Nowe Bemowo – Piaski.