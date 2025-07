Iron Maiden rozgrzeje PGE Narodowy! Sprawdź zmiany w komunikacji miejskiej

Już w najbliższą sobotę, 2 sierpnia, PGE Narodowy zatrzęsie się w posadach! Legendarna grupa Iron Maiden wystąpi dla swoich fanów. Zanim jednak oddasz się metalowej uczcie, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zmian w ruchu. Pomimo ograniczeń, Warszawski Transport Publiczny zadba o to, by dojazd i powrót z koncertu poszły sprawnie. Co trzeba wiedzieć?

i Autor: Pexels.com Iron Maiden zagra w Krakowie. Gdzie kupić bilety? Kiedy startuje sprzedaż?