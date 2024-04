66 kg narkotyków i linia produkcyjna w Otwocku. 63-latek zajmował się produkcją mefedronu!

Niezwykłe spotkanie w Bibliotece Narodowej. To rozgrzewka przed Targami Książki i Mediów VIVELO

Cztery osoby nie żyją po makabrze w Ursusie. Sąsiedzi ocierają łzy. "To była kochająca się rodzina"

Wpakowali Chorwata do aresztu śledczego. 46-latek miał sporo na sumieniu. Co przeskrobał?

Szaleńczy rajd pijanej matki. Przewoziła malutkie dzieci. Niewiarygodne, co zrobiła

Józefów. 66 kg narkotyków i linia produkcyjna. 63-latek zajmował się produkcją mefedronu!

Kryminalni ustalili, że na posesji w Józefowie w najlepsze trwa produkcja i handel narkotykami. Obserwowali działkę i czekali na osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Na posesję przyjechali dwaj mężczyźni, wtedy policjanci przystąpili do działania. Kryminalni wyczuli silny charakterystyczny zapach narkotyków i postanowili niezwłocznie przeszukać magazyn znajdujący się na działce.

- Podczas przeszukania operacyjni ujawnili dużą profesjonalną linię produkcyjną, wyposażaną w nowoczesny sprzęt do produkcji narkotyków. Magazyn był podzielony na pomieszczenia, w których następowały po sobie kolejne etapy produkcyjne, od magazynu na prekursory, poprzez mieszalnie z reaktorem, aż po suszarnię, w której krystalizował się gotowy produkt – mówi sierż. szt. Patryk Domarecki z otwockiej policji. Operacyjni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 63 lat.

Policjanci zabezpieczyli 66 kg mefedronu o wartości 2 mln zł. Starszy z mężczyzn usłyszał zarzuty usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych w postaci mefedronu, wytwarzania znacznej ilości środków psychotropowych oraz posiadania przyrządów służących i przeznaczonych do wytwarzania substancji psychotropowych w postaci mefedronu. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.