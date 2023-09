Zaskakująca prośba polityków PiS do Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy na odpowiedź ma tylko trzy dni!

27-letni prażanin nie spodziewał się takich odwiedzin. Do jego mieszkania zapukali kryminalnie z Woli. Dostali od śledczych informacje, że pod wskazanym adresem odbywa się handel narkotykami. Mundurowi zaczęli przeszukiwać lokal. - Znacznej ilości narkotyki ukryte były w wiadrze na mopa. Były tam zawiniątka z białym proszkiem, woreczki foliowe z zawartością kawałków kryształków koloru brunatnego i susz roślinny.

27-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego. Okazało się, że było to łącznie prawie 150 gramów amfetaminy, mefedronu i kokainy oraz marihuana – informuje nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji. Teraz 27-latek ma poważne kłopoty. Za posiadanie środków grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Do innego zatrzymania doszło na autostradzie A2. Przemytnik wwiózł do Polski z zachodu używki warte 2,5 miliona złotych. Wpadł, bo namierzyli go funkcjonariusze. Zabronione substancje miał ukryte w oponach.