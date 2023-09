Narkotyki, rozboje i włamania. 13 niebezpiecznych zbirów trafi za kratki

Pruszków. Ważny komunikat mazowieckiego Sanepidu. Woda nie nadaje się do spożycia!

W cztery dni zatrzymali 13 poszukiwanych. Trafią na długie lata za kratki

Przez cały ostatni weekend wraz z piątkiem i poniedziałkiem (od 8 do 11 września), radomscy policjanci zatrzymali 13 poszukiwanych osób. Wśród zatrzymanych znalazło się trzech mężczyzn poszukiwanych listem gończym. Jeden z nich ma do odsiadki 5 lat za posiadanie oraz handel znaczną ilością środków odurzających.

Zatrzymani w wieku od 25 do 64 lat ukrywali się przed organami ścigania, aby uniknąć kary więzienia. Najwięcej z nich trafiło w ręce kryminalnych z Radomia i Pionek. Aż pięć z zatrzymanych osób to poszukiwani przez prokuraturę i radomski sąd. Kolejna zatrzymana osoba była poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności wydanego przez sąd w Sochaczewie, a kolejne dwie przez sąd w Piasecznie i Grójcu.

Pozostali byli poszukiwani przez prokuratury w Radomiu i Opolu w celu ustalenia miejsca pobytu. Zgodnie z dyspozycją listów gończych lub nakazów, wszyscy zostali umieszczeni w areszcie lub zakładzie karnym.