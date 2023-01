Cała prawda o waloryzacji 2023. Emerytka z Warszawy w gorzkich słowach o pieniądzach z ZUS-u: "To masakra!". Przykro tego słuchać

Warszawa. Jest pierwszy zatrzymany w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie

Przełom w sprawie szokującego mordu na Nowym Świecie. W maju 2022 r. na trzech sprawców pobiło i ugodziło śmiertelnie nożem młodego mężczyznę. 29-latek stanął w obronie dziewczyny. Przez wiele miesięcy trwały poszukiwania trzech podejrzanych. W tym czasie udało się zatrzymać jedynie brata jednego ze ściganych. Teraz policjanci przekazali nowe fakty. - W poniedziałek, 30 stycznia, w godzinach popołudniowych na Targówku dokonano zatrzymania Łukasza G. - powiedział rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Policjant dodał, że podejrzany 29-latek był zupełnie zaskoczony. - Kwestią czasu jest znalezienie pozostałych dwóch poszukiwanych – dodał funkcjonariusz. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. W ciągu najbliższych kilku dni zostanie doprowadzony do prokuratury.

W sprawie ścigani są jeszcze Sebastian Włodarczyk (23 l.) i Dawid Mirkowski (24 l.).

Zabójstwo na Nowym Świecie. 29-latek zginął od ciosu nożem

Zamordowany 29-latek zginął od ciosu nożem. Jeden ze sprawców podczas szarpaniny ugodził go w brzuch. Ranny zdołał wejść do pobliskiego sklepu, prosił o pomoc. Mimo wysiłku ratowników medycznych zmarł. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że do bojki doszło w obronie zaczepionej dziewczyny.

Dzisiaj policjanci Wydziału ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw zatrzymali Łukasza G. poszukiwanego w związku z zabójstwem na Nowym Świecie. Podstawą poszukiwań był list gończy wystawiony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. pic.twitter.com/3HLwzqAh47— Policja Warszawa (@Policja_KSP) January 30, 2023