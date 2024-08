Kryzys w kościele trwa. Brakuje nowych powołań

W ostatnim czasie poważny niepokój wśród duchownych budzą najnowsze statystyki. Okazuje się, iż pojawił się kryzys powołań. Od lat chętnych do kapłaństwa jest mniej, lecz tegoroczne dane przeraziły Konferencję episkopatu. Krajowy duszpasterz powołań, ks. prof. Marek Tatar szuka przyczyny takiego trendu. W rozmowie z Radiem Plus Radom wypowiedział się w tym temacie i stwierdził, iż dużą winę widzi w stylu życia i mediach. Czy jednak tak z pozoru błahe kwestie mogą mieć wpływ na decyzję przyszłych kapłanów?

Często słyszmy pytania młodych ludzi: co ja z tego będę miał, co mi to daje? Takie zachowania przyczyniają się do polaryzacji postaw, rodzi się bardzo wiele pytań. W przełożeniu na media społecznościowe dostrzegamy postawy wrogie wobec Kościoła, jako wspólnoty. W mediach fakty schodzą na dalszy plan. Widzimy presję, która ma oddziaływać na emocje, dlatego wielu młodych gubi się w życiu - stwierdził ks. prof. Marek Tatar, cytuje portal o2.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Drastyczny spadek powołań. "Nie są to optymistyczne sygnały"

W lipcu bieżącego roku przeprowadzano nabór do seminariów na terenie całej Polski. Niestety chętnych na bycie księżmi jest coraz mniej. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawiają się statystyki w konkretnych diecezjach, zachęcamy do sprawdzenia artykułu: Księża z Afryki w polskich kościołach? Pustki w seminariach, liczby nie kłamią.

W opinii ks. prof. Marka Tatara to początek kryzysu tożsamości człowieka. Czy jest jednak na to jakieś rozwiązanie? Według wielu jedynym ratunkiem na polepszenie sytuacji mogą być m.in. specjalne studia. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie lada moment ma zostać uruchomiony kierunek "Teologia Powołania" dla duszpasterzy powołań.

Mamy bardzo wstępne wnioski z pierwszego tzw. naboru lipcowego. Nie są to optymistyczne sygnały. Dostrzegamy kryzys tożsamości człowieka. Ostatnie wydarzenia pokazały nam ogromną presję środowisk liberalnych wobec człowieka i wartości. Mam tu na myśli nie tylko igrzyska, ale i wypowiedzi prof. Bralczyka dotyczące humanizacji zwierząt - mówił ks. prof. Marek Tatar.