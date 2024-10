Autobus potrącił księdza obok szpitala. "Nieszczęśliwy wypadek przerwał nić życia"

Wołomin. Nie żyje ks. Grzegorz Szmyt

W piątek w Wołominie zmarł ks. Grzegorz Szmyt. Został potrącony przez autobus. O śmierci zawiadomiło Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.

"Z przykrością informujemy o nagłej śmierci naszego drogiego współbrata ks. Grzegorza Szmyta, który uległ wypadkowi wczorajszego wieczoru w okolicach szpitala w Wołominie. Ks. Grzegorz, przechodząc przez drogę, został potrącony przez autobus. Niestety akcja reanimacyjna nie przyniosła efektów i ks. Grzegorz zmarł w szpitalu" - czytamy. Duchowny przed wypadkiem miał problemy ze zdrowiem. "Niestety, nieszczęśliwy wypadek przerwał wczorajszego wieczoru nić jego życia, które było już nieco nadwątlone przez udar, który go dotknął go kilka lat wcześniej. Dziękujemy ks. Grzegorzowi za jego pracę i zaangażowanie w ciągu całego jego życia. Polecamy go miłosierdziu Bożemu" - przekazało w sobotę Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.

Ks. Grzegorz Szmyt przyszedł na świat 18 maja 1959 roku w Zduńskiej Woli, gdzie mieszkał przez całą młodość. W rodzinnym mieście złożył też śluby wieczyste 8 września 1985 r., a 16 stycznia 1986 r. przyjął święcenia diakonatu w Parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie. 7 czerwca 1986 r. został wyświęcony na kapłana w Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu. Pracował jako powołaniowiec w Warszawie, potem w latach 1987-1989 został kapelanem w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. Od 1989 roku przez 10 lat był dyrektorem Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kaliszu. Następnie pełnił funkcje duszpastrzeża w Łaźniewie, Włocławku, Pilaszkowie oraz Rokitnie.

W sierpniu tego roku przełożeni przenieśli go do wspólnoty w Wołominie, do pomocy w pracy duszpasterskiej w Parafii św. Józefa Robotnika. Ks. Grzegorz rozpoczął swą nawą posługę w Wołominie z radością, ciesząc się pracą w Parafii i życiem we wspólnocie, informuje Stowarzyszenie.