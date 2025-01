i Autor: Pawel Wodzynski/East News

Paweł Lech ukarany przez partię. Za co?

Awantura w PO. Kara dla warszawskiego radnego. W tle Telewizja Republika

Awantura w warszawskiej Platformie Obywatelskiej! Klub Koalicji Obywatelskiej zakazał swojemu radnemu wypowiadania się w imieniu partii i zawiesił go w prawach. Na razie na pół roku - ustalił "Super Express". Co takiego zrobił warszawski radny Paweł Lech z PO? - Nic nie zrobiłem. Kolegów najwyraźniej zirytowało to, że przyjmowałem zaproszenia do prawicowych mediów – mówi nam radny ukarany „kneblem”. Czy PO straci aktywnego działacza?