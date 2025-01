Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Niewykluczony paraliż komunikacyjny

Wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie może doprowadzić do poważnych utrudnień w stolicy. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób i o której dokładnie godzinie Wołodymyr Zełenski dotrze do Warszawy. Jeżeli przyleci do stolicy samolotem - zamknięta może zostać ul. Żwirki i Wigury, al. Jerozolimskie i ulice prowadzące do Kancelarii Premiera w al. Ujazdowskich. Wyłączone z ruchu mogą zostać również inne ulice w centrum Warszawy.

To oznacza nie tylko korki, ale również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy i tramwaje mogą zostać skierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. O wszystkich zmianach Warszawski Transport Publiczny będzie informował na bieżąco.

W trakcie poprzedniej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie wystąpiły również utrudnienia w dotarciu na Lotnisko Chopina. Niektórzy podróżni zaczęli wychodzić z taksówek i iść w kierunku portu lotniczego na piechotę.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Plan spotkania z Donaldem Tuskiem

Premier Donald Tusk spotka się w środę w Warszawie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dodano, że rozmowy polskiego premiera i prezydenta Ukrainy rozpoczną się o godz. 10.35; wspólna konferencja prasowa zapowiadana jest o godz. 12.40.