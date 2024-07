Cała Warszawa zablokowana, ulice zamknięte. Ludzie z walizkami idą na Lotnisko Chopina piechotą

Znany ksiądz otworzył lokal w Warszawie. Impreza do późnej nocy. Byliśmy na miejscu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski tuż po godzinie 13 spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, o godzinie 14 − z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Z tego względu kierowcy poruszający się w okolicach centrum miasta, w tym Pałacu Prezydenckiego, Sejmu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mogą spodziewać się gigantycznych utrudnień w ruchu.

Na początku, jak poinformowano na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, zamknięto ul. Żwirki i Wigury oraz Raszyńską na odcinku od pl. Zawisy do ronda de Gaulle’a, Marszałkowską na odcinku od pl. Konstytucji do pl. Bankowego oraz chociażby Wawelską od Grójeckiej do al. Niepodległości.

− Linie tramwajowe oraz autobusowe mogą zostać skierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi − czytamy w komunikacie na stronie WTP.

W późniejszych porach zamknięto również ciąg Nowy Świat, al. Ujazdowskie, Belwederską na odcinku od ronda de Gaulle’a do ul. Gagarina. To spowodowało gigantyczne utrudnienia w poruszaniu się po mieście. Niektórzy podróżni, którzy spieszyli się na swoje odloty, postanowili wysiąść z taksówek i iść piechotą w kierunku lotniska Chopina.

