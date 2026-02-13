Azyl w Kuflewie zmieni lokalizację? Gmina podała termin likwidacji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim zawiadamia prokuraturę

Na początku lutego sytuację w azylu "Pogotowie dla zwierząt" w Kuflewie naświetliły szeroko m.in. WP oraz Kanał Zero. Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że pod koniec stycznia inspekcja weterynaryjna przeprowadziła kontrolę w placówce, do której trafiło 30 zwierząt z Sobolewa. Warunki w tym miejscu miały się okazać fatalne. Do sprawy odniósł się wówczas Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, który poinformował, że w związku z wykrytymi nieprawidłowościami Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim skierował zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. "Powyższa działalność, to jest nielegalne schronisko nie była zgłoszona do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim i nie znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej" - informowano w komunikacie.

Głos zabrali również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy podkreślili, że są w bieżącym kontakcie ze służbami. Jak dodali, na miejscu inspektorzy zastali 212 psów oraz 16 kotów. "W trakcie prowadzonych czynności sprawdzono m.in. wielkość kojców, dostęp zwierząt do wody oraz zabezpieczenie przed niskimi temperaturami. Zebrana dokumentacja obejmuje informacje dotyczące przebywania zwierząt w zbyt małych kojcach, przypadków braku dostępu do wody lub jej zamarznięcia, a także warunków bytowych w okresie niskich temperatur" - czytamy.

Burmistrz Mrozów o kontrolach w Kuflewie - obiekt czeka likwidacja

O sprawie ponownie zrobiło się głośno w czwartek, 12 lutego, gdy burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk nakreślił w komunikacie na stronie internetowej gminy czynności podjęte przez niego w sprawie azylu od 5 lutego. "W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy kontrolę sprawdzającą zalecenia pokontrolne wydane w dniu 6 lutego w nielegalnym schronisku w Kuflewie. W mojej ocenie powoli kończymy sprawę, przywracając porządek prawny i spokój sąsiadom tej nieruchomości" - zaznaczy samorządowiec.

Jak wyliczył, 5 lutego Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował go o zakończeniu w placówce kontroli, po której skierowano zawiadomienie do prokuratury. Na następny dzień burmistrz zaplanował kolejną kontrolę. W jej trakcie przeprowadzono szczegółowe oględziny stanu zwierząt. "Policja jako uprawniony podmiot zgłosiła potrzebę zabezpieczenia interwencyjnego odbioru siedmiu sztuk psów, których zasadność zabezpieczenia potwierdziła lekarz weterynarii, z którą Gmina Mrozy ma podpisaną umowę na obsługę weterynaryjną" - czytamy.

W protokole z kontroli stwierdzono, że "stan zdrowotny pozostałych zwierząt i sposób ich utrzymywania jest dobry", a "inne nieprawidłowości, będące w kompetencji burmistrza wskazane w piśmie i protokole PIW są zasadne, wydano zalecenia ich usunięcia z ustaleniem terminu kontroli sprawdzającej". 9 lutego do Gminy Mrozy wpłynęło kolejne pismo z PIW, a 12 lutego odbyła się kontrola sprawdzająca zalecenia pokontrolne. Podczas działań stwierdzono, że nieprawidłowości z pisma przesłanego do samorządu 5 lutego zostały usunięte.

"Opiekunowie zwierząt oświadczyli, że aktualnie w nielegalnym schronisku przebywa 149 sztuk psów i 8 sztuk kotów, ponieważ łącznie 71 sztuk zwierząt zostało przekazanych do innych schronisk i adopcji po dniu 6 lutego" - podkreślił burmistrz. Jak dodał, zgodnie z deklaracją opiekunów "całkowita likwidacja nielegalnego schroniska na nieruchomości Kuflew 23 nastąpi najpóźniej do dnia 30 kwietnia wraz z rozebraniem kojców i uporządkowaniem nieruchomości".

"Planujemy zakup własnego miejsca - schroniska dla zwierząt"

Do kwestii likwidacji obiektu odnieśli się w mediach społecznościowych również przedstawiciele "Pogotowia dla Zwierząt". "Podczas kontroli przekazaliśmy informację, że betonowe boksy będą rozbierane. Oznacza to, że w ciągu kilku tygodni będziemy musieli znaleźć nowe domy dla wielu psów" - przekazał Grzegorz Bielawski, dodając, że obecnie poszukiwane są dla zwierząt domy stałe i tymczasowe.

"Jednocześnie, niezależnie od kontroli, od kilku tygodni intensywnie poszukujemy miejsca, do którego moglibyśmy przenieść zwierzęta, które nie znajdą domów. Planujemy zakup własnego miejsca - schroniska dla zwierząt. Niestety jest to ogromny wydatek. Szczegóły naszych planów przedstawimy niebawem" - zaznaczył.

Ujadanie słychać z kilometrów. Odwiedziliśmy schronisko w Sobolewie - zobacz zdjęcia:

9

Schronisko dla psów w Sobolewie zamknięte