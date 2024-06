Barszcz Sosnowskiego JUŻ kwitnie! Może nawet zabić. Jak go rozpoznać?

Zapłacili gigantyczną kwotę za ślub kościelny. Wszystko przez to, że nie byli z Polski. Ksiądz przedstawił stawkę w euro

Barszcz Sosnowskiego już kwitnie! Leśnicy alarmują, bardzo niebezpieczna roślina zagraża Polakom

Barszcz Sosnowskiego już kwitnie w Polsce! Spacerując po lesie czy łące, pozwalając dzieciom bawić się na różnych nieużytkach lub puszczając tam zwierzęta pamiętaj - ta bardzo niebezpieczna może być wszędzie i nie można dopuścić do kontaktu z nią człowieka ani zwierzaka. Lasy Państwowe właśnie zaczęły alarmować w mediach społecznościowych: "Uwaga, barszcz Sosnowskiego już kwitnie! * Nie dotykajcie rośliny * Nie wdychajcie wydzielanych przez nią olejków * Nie likwidujcie stanowisk barszczu samodzielnie". Kogo poinformować, jeśli gdzieś zobaczymy barszcz Sosnowskiego? "Każde stanowisko barszczu najlepiej zgłosić tutaj: https://barszcz.edu.pl do urzędu gminy, RDOŚ lub leśników" - radzą Lasy Państwowe.

Barszcz Sosnowskiego to dorodna, mająca od metra do czterech metrów wysokości roślina przypominająca nieco koper

Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego? Jakie konsekwencje zdrowotne może wywołać? Barszcz Sosnowskiego to dorodna, mająca od metra do czterech metrów wysokości roślina o grubej łodydze z pionowymi bruzdami i baldaszkowatych kwiatach, przypominająca nieco koper. Kontakt z tą rośliną wywołuje poparzenia, których skutki mogą utrzymywać się latami. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do śmierci, odkryto przykładowo rakotwórcze działanie niektórych substancji zawartych w barszczu Sosnowskiego.

Uwaga, barszcz Sosnowskiego już kwitnie! ❌nie dotykajcie rośliny❌nie wdychajcie wydzielanych przez nią olejków ❌nie likwidujcie stanowisk barszczu samodzielnie⚠️Każde stanowisko barszczu najlepiej zgłosić tutaj: https://t.co/AFChjOzQYU do urzędu gminy, RDOŚ lub leśników pic.twitter.com/3lkSnT0aRY— Lasy Państwowe (@LPanstwowe) June 10, 2024

