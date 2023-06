i Autor: FACEBOOK Grzegorz Kuca, Burmistrz Dzielnicy Białołęka

Święto Białołęki czas zacząć

Białołęka bawi się tak, żeby było różnorodnie. Burmistrz Grzegorz Kuca dla "SE" o wielkim trzydniowym święcie dzielnicy

W Warszawie w weekend 16-18 czerwca - od piątku do niedzieli odbywać się będą Dni Białołęki 2023. To coroczna impreza, która przyciąga tłumy do Parku Picassa i nie tylko. Największe święto dzielnicy - trzy dni zabawy, koncertów, animacji i pokazów dla mieszkańców. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Białołęka Grzegorz Kuca zaprasza do świętowania wszystkich warszawiaków, nie tylko mieszkańców dzielnicy. „Super Expressowi” zdradza, co go skusi przy food truckach i na koncertach plenerowych.