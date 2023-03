Plebiscyt Warszawiaki 2022. Tytuły rozdane! Warszawiakiem Roku został autor murali. „Szok!” - skomentował zwycięzca Tytus Brzozowski

Gala Finałowa 7. edycji plebiscytu „Warszawiaki” odbyła się w przytulnej sali Białołęckiego Ośrodka Kultury. Dawno tyle dobrego z całej Warszawy nie zebrało się w jednym miejscu! Bo plebiscyt, wymyślony przez dziennikarza Radia Eska Bartosza Kańtocha, który współorganizuje wspólnie z Arkadiuszem Pilarzem, ma właśnie doceniać i promować to, co mieszkańcy uznają za najlepsze w stolicy. Mieszkańcy wskazali kandydatów i potem w głosowaniu wybrali zwycięzców w 10. kategoriach.

Warszawiak Roku Tytus Brzozowski

Bohaterem wieczoru w gali „Warszawiaków” był oczywiście zdobywca tytułu Warszawiaka Roku malarz, architekt, autor kolorowych murali na ścianach warszawskich budynków - Tytus Brzozowski. - Jestem w szoku – przyznał Warszawiak Roku. - Moim mottem jest to, że nie maluję źle Warszawy. Tworzę obrazy pozytywne, kolorowe, bajkowe i cieszę się, że ten przekaz trafia też do warszawiaków, którzy to docenili – mówił „Super Expressowi” zwycięzca, który nagrodę odebrał z rąk Małgorzaty Szumowskiej, twórczyni Niewidzialnej Wystawy i niedawnej zdobywczyni tytułu Warszawianki Roku.

- A jak on przystojny! - westchnęła zalotnie Małgorzata Szumowska na scenie.

Rozmowę dziennikarki „Super Expressu” z Warszawiakiem Roku Tytusem Brzozowskim można obejrzeć na wideo:

Warszawiak Roku Tytus Brzozowski o pomysłach na murale i ulubionym miejscu w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Warszawiaki 2022: Najlepsza dzielnica i Dzielnica Wisła

Warszawiacy docenili też to, co dzieje się m.in. na bulwarach w ramach Dzielnicy Wisła. Pełnomocnik prezydenta Warszawy d.s. Wisły Jan Piotrowski odebrał z dumą zwycięską grafikę w kategorii „Rozrywka”. Burmistrz Białołęki Grzegorz Kuca wręczył nagrodę twórczyniom „Dzielni Saska Kępa”, która wygrała w kategorii „Inicjatywa Roku”. Prezes ZPR Tomasz Szakiel uhonorował zwycięzcę w kategorii Kultura. Zwycięską grafikę odebrała szefowa Muzeum Warszawy Karolina Ziębińska-Lewandowska. - Z radością i ogromną satysfakcją powiem moim pracownikom o tym zwycięstwie – nie kryła zadowolenia.

Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra uhonorowała Dzielnicę Roku – Mokotów. Za najlepsze zdjęcie głosujący uznali „Warszawę we mgle” - wykonane z drona przez Macieja Włodarczyka, który mógł osobiście uścisnąć dłoń mistrza Andrzeja Pągowskiego, autora zwycięskiej grafiki.

Warszawiaki 2022: Najlepsza restauracja i klubokawiarnia

Tak się złożyło, że ludzie związani ze sportem, uhonorowali tych związanych z gastronomią. Dyrektor miejskiego Biura Sportu Janusz Samel wręczył nagrodę twórcom Klubokawiarni Alternatywa. A słynny siatkarz Andrzej Wrona obdarował grafiką właścicieli najlepszej restauracji. Została nią restauracja Beef and Pepper. - Co mam wspólnego z restauracją? Lubię jeść! - oświadczył wchodząc na scenę Andrzej Wrona. Ale gdy przeczytał nazwę laureata, zażartował: - Żona nie będzie zadowolona, bo nie je mięsa…

Wiceprezydent Renata Kaznowska odpowiedzialna za sport w mieście wywołała na scenę – już adekwatnie - zwycięzcę w kategorii „Sport”

– To największa impreza sportowa w mieście – Wioślarski Tytan Warszawy – ogłosiła wiceprezydent.

- Warszawa zaskakuje mnie każdego dnia. Jestem też niezwykle zaskoczona, bardzo pozytywnie, że plebiscyt Warszawiaki przyciągnął blisko ćwierć miliona zainteresowanych mieszkańców – podkreśliła wiceprezydent Kaznowska już w kuluarach w rozmowie z "Super Expressem”, który był patronem medialnym plebiscytu.

Patronatem honorowym objął „Warszawiaków” prezydent Rafał Trzaskowski.

Wyniki plebiscytu Warszawiaki 2022 można obejrzeć TUTAJ

Zapraszamy też do obejrzenia Gali Plebiscytu Warszawiaki w obiektywie naszego fotoreportera: