ZGŁOŚ KANDYDATA!

Startuje plebiscyt Warszawiaki 2022. Wybierzmy to co najlepsze w stolicy! 10 kategorii

Plebiscyt „Warszawiaki” ma doceniać to, co w stolicy najlepsze. To sami mieszkańcy najpierw zgłaszają propozycje, a później w głosowaniu wybierają laureatów. Czas więc na zgłaszanie kandydatur do „Warszawiaków 2022”! - To chyba najbardziej demokratyczny i niezależny plebiscyt w Warszawie - powiedział o pomyśle "Warszawiaków" jeden z laureatów z ubiegłych lat. Zachęcamy zatem mieszkańców stolicy do wyłapywania i zgłaszania osób, przedsiębiorców, społeczników, którzy Waszym zdaniem zasługują na docenienie.