- Stoimy w kolejce za pociągiem Kolei Mazowieckich. Niestety nie mamy wpływu na problemy z przepustowością na Warszawie Zachodniej - tłumaczył prezes SKM Alan Beroud. Pociąg, który miał dowieźć podróżnych z Piaseczna w 35 minut, już na granicy z Warszawą miał… 35 minut opóźnienia. Urzędnicy postanowili więc wysiąść na stacji przy ul. Żwirki i Wigury i dalszą podróż kontynuować… autobusem. Ale zanim wysiedli, do prezydenta Warszawy zgłosili się uczniowie z nietypową prośbą.

- Nagra pan nam usprawiedliwienie? Bo spóźniamy się na lekcje - stwierdziły uczennice z LO im. Bema. Prezydent Rafał Trzaskowski przystał na propozycję, powiedział kilka słów do telefonu. Potem było jeszcze wspólne nagranie z uczennicami oraz pozdrowienia dla całego ogólniaka.

Na kolejnym postoju sytuacja się powtórzyła. Tym razem do prezydenta podeszła studentka. Rafał Trzaskowski i tym razem nie odmówił. Wysmażył epistołę na całą stronę. I opatrzył podpisem. - Tylko żeby nie było, że to moja wina! Bo nie nasza! I napisałem, czyja to odpowiedzialność- zastrzegał ze śmiechem.

Marszałek Struzik doradzał dziewczynie, by pokazała to usprawiedliwienie na zajęciach, ale zachowała. - Kiedyś może być dużo warte. Wiem, co mówię - zasugerował.

- Ja chcę żeby dziś było warte i żeby poskutkowało - odparowała rezolutnie Magda.

Gdy pociąg stał już blisko 15 minut i nie zanosiło się, by ruszył, marszałek Adam Struzik siedzący naprzeciwko prezydenta Warszawy nerwowo zerkał na zegarek. - No chyba się spóźnię... - jęknął.

- Może wypisać usprawiedliwienie? - rzucił Trzaskowski w stronę Struzika. Po pociągu rozległ się gromki śmiech.

Po południu już urzędnikom jednak do śmiechu nie było. Pociągi z Piaseczna i z Warszawy Głównej zostały odwołane, bo tak zwiększyły opóźnienie. PKP tłumaczy, że zamieszanie spowodował pociąg SKM, który z niewiadomych przyczyn wjechał o poranku na zły tor.

📍Uczennice z Liceum im. Genarała Bema w @warszawa poprosiły o nagranie dla nich usprawiedliwienia za spóźnienie na lekcję niemieckiego 🫢Czy się udało? Odpowiedź w filmie 🙂„Korciło mnie, żeby powiedzieć to jeszcze po niemiecku” - dodał Prezydent @trzaskowski_ 😂 pic.twitter.com/hrpEZKVUys— SKM_Warszawa (@SKM_Warszawa) March 13, 2023

Gigantyczne opóźnienia pociągów

Poniedziałek, 13 marca, przyniósł pasażerom kolei utrudnienia. Dzień wcześniej w życie weszła druga z zapowiadanych pięciu korekt rozkładów jazdy, spowodowana modernizacją Warszawskiego Węzła Kolejowego. Co więcej, około godz. 7:45 w poniedziałek, pociąg SKM z Piaseczna do Warszawy Głównej, w okolicy stacji Warszawa Zachodnia wjechał na zły tor! Kumulacja tych spraw spowodowała ogromne utrudnienia na kolei. Pociągi są opóźnione nawet ponad godzinę!

„Utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym (stacja. Warszawa Zachodnia). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. W związku z narastającymi utrudnieniami w rejonie stacji Warszawa Zachodnia oraz ich pochodnymi – w obrębie całego Warszawskiego Węzła Kolejowego – od godz. 13:00 do odwołania wprowadza się wzajemne honorowanie biletów KM-ZTM we wszystkich pojazdach WTP w 1 i 2 Strefie Biletowej. Informacje o aktualnych utrudnieniach i opóźnieniach można znaleźć na portalu pasażera PKP PLK S.A., zarządcy infrastruktury kolejowej – https://portalpasazera.pl/Opoznienia” - ostrzega Warszawski Transport Publiczny.

Tego jeszcze nie było! SKM się spóźnia. Trzaskowski pisze usprawiedliwienie uczennicom