Totalny chaos na kolei. Pociągi opóźnione, gigantyczne utrudnienia w Warszawie

Zmiany rozkładu jazdy pociągów

Pasażerowie kolei muszą uzbroić się w cierpliwość i przygotować na utrudnienia. W niedzielę, 12 marca, w życie weszła druga z zapowiadanych pięciu korekt rozkładów jazdy. Zmiany spowodowane są modernizacją Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Zgodnie z zapowiedzią PKP Intercity ponad 110 pociągów zostało skierowanych przez stację Warszawa Gdańska, która została przygotowana do przyjęcia większej liczby pasażerów. Część pociągów kursuje w skróconej relacji do i z Warszawy Centralnej lub Warszawy Wschodniej. Co więcej, wybrane pociągi PKP Intercity jeżdżą warszawską linią obwodową (linia nr 20), zatrzymując się na stacji Warszawa Młynów.

Utrudnienia na kolei

Zmiany wywołały istny chaos na kolei. Co więcej, w porannych godzinach szczytu 13 marca, około godz. 7:45, pociąg SKM z Piaseczna do Warszawy Głównej, w okolicy stacji Warszawa Zachodnia wjechał na zły tor! Pociągi opóźnione są nawet o kilkadziesiąt minut. Dotyczy to zarówno składów dalekobieżnych, jak i Kolei Mazowieckich oraz składów SKM.

„Utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym (stacja. Warszawa Zachodnia). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Informacje o aktualnych utrudnieniach i opóźnieniach można znaleźć na portalu pasażera PKP PLK S.A., zarządcy infrastruktury kolejowej – https://portalpasazera.pl/Opoznienia” – ostrzega warszawski Transport Publiczny.

Informację o utrudnieniach przekazała również Szybka Kolej Miejska. „Szanowni Państwo, z powodu utrudnień w ruchu, na stacji Warszawa Zachodnia występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut. Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Niezwłocznie poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach i uaktualnieniach dotyczących tej sytuacji” – podaje w mediach społecznościowych SKM.

