i Autor: Artur Szczepanski/REPORTER

Szok!

Biedronka jednak otworzy sklepy w Wigilię. Szokująca decyzja, klienci w euforii

Biedronka w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia 2023 zrobi dla swoich klientów wyjątek. Okazuje się, że w ponad 3 tys. sklepów będzie można zrobić zakupy w sobotę aż do godziny 23. To jednak nie wszystko, bo mimo tego, że Wigilia wypada w ty mroku w niedzielę bez handlu, to klienci i tak będą mogli zrobić zakupy! To jednak nie wszystko, bo zaopatrzyć się w sklepie będzimy mogli też w święta. Jak to możliwe?