Bielany: Rusza remont Smoleńskiego. Będą duże utrudnienia dla kierowców.

Bielany stawiają na szybkie modernizacje: ulica Smoleńskiego w ciągu zaledwie dwóch dni i nocy zyska całkowicie nową nawierzchnię.

Od 20 do 23 października kierowcy muszą liczyć się z całkowitym zamknięciem przejazdu od Parandowskiego w stronę Marymonckiej.

Zapoznaj się z wyznaczonymi objazdami oraz strefami zakazu parkowania, aby bez problemu poruszać się po dzielnicy i uniknąć holowania!

Nowy asfalt na Smoleńskiego. Koniec z dziurami, ale najpierw spore utrudnienia dla kierowców

Kierowcy z warszawskich Bielan muszą przygotować się na kolejne drogowe wyzwanie. Drogowcy wchodzą na ulicę Smoleńskiego, by w ramach błyskawicznej akcji wymienić zniszczoną nawierzchnię. W ciągu zaledwie kilku dni powstanie tam nowy, gładki asfalt, który stanie się finansową tarczą przed wydatkami na naprawę zawieszenia. Zanim jednak mieszkańcy odczują poprawę komfortu jazdy, będą musieli zmierzyć się z zamknięciem ulicy i wyznaczonymi objazdami.

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Błyskawiczna akcja drogowców

To kolejna odsłona remontowej ofensywy na Bielanach. W tym roku nowe nawierzchnie zyskały już między innymi ulice Antyczna, Frygijska, Loteryjki czy Wrzeciono. Teraz ekipy remontowe przenoszą się na osiedle Marymont-Kaskada, aby zająć się ulicą Smoleńskiego.

Prace mają potrwać zaledwie kilka dni, co jest dobrą wiadomością dla zniecierpliwionych mieszkańców. Drogowcy obiecują, że ulica będzie gotowa do użytku jeszcze przed weekendem. Ulica będzie zamknięta dla ruchu od wtorku, 20 października, od godziny 6 rano, do piątku, 23 października, do godziny 6.

Zmiany w organizacji ruchu. Jak ominąć remont?

Zamknięcie ulicy Smoleńskiego oznacza konieczność korzystania z objazdów. Zmiany dotkną nie tylko kierowców przejeżdżających tranzytem, ale także mieszkańców okolicznych ulic. Najważniejsze zmiany to:

Brak przejazdu: Ulica Smoleńskiego będzie całkowicie zamknięta za skrzyżowaniem z ulicą Parandowskiego (w kierunku ślepego końca przy Marymonckiej). Koniec połączenia: Ulica Kolektorska straci bezpośrednie połączenie z ulicą Smoleńskiego. Oficjalny objazd: Został wyznaczony ulicami: Lektykarską, Podleśną, Marymoncką, Zabłocińską i Kolektorską.Kierowcy jadący od strony ulicy Lektykarskiej będą mogli dojechać Smoleńskiego tylko do skrzyżowania z Parandowskiego, która pozostanie przejezdna.

Uwaga na zakazy parkowania. Grozi odholowanie

To kluczowa informacja dla mieszkańców i osób, które zostawiają swoje samochody w tej okolicy. Na całym remontowanym odcinku ulicy Smoleńskiego wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Zakaz będzie obowiązywał również w zatokach postojowych. Pozostawione pojazdy będą usuwane na koszt właściciela, dlatego warto zawczasu znaleźć alternatywne miejsce parkingowe.

Autor: infoulice/ Materiały prasowe Zamknięcie ulicy Smoleńskiego oznacza konieczność korzystania z objazdów. Zmiany dotkną nie tylko kierowców przejeżdżających tranzytem, ale także mieszkańców okolicznych ulic. Najważniejsze zmiany to: • Brak przejazdu: Ulica Smoleńskiego będzie całkowicie zamknięta za skrzyżowaniem z ulicą Parandowskiego (w kierunku ślepego końca przy Marymonckiej). • Koniec połączenia: Ulica Kolektorska straci bezpośrednie połączenie z ulicą Smoleńskiego. • Oficjalny objazd: Został wyznaczony ulicami: Lektykarską, Podleśną, Marymoncką, Zabłocińską i Kolektorską.