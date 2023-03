Agresywne nastolatki znęcały się nad chłopcem. Sąd zajmie się nieletnimi

Weszli do biura poselskiego i przykleili się do ściany! Szokujące sceny w centrum stolicy

To przerażające nagranie krążące po mediach społecznościowych, a potem portalach informacyjnych oburzyło tysiące osób. Widać na nim, jak grupa nastolatków na osiedlu w Pruszkowie w biały dzień w okrutny sposób znęca się nad rówieśnikiem. Chłopcy i dziewczyny, jak się potem okazało mający od 14 do 16 lat kopią, biją, poniżają chłopaka, przypalają go papierosami. Jedna z dziewczyn każe mu całować swoje buty. Sprawcy sami nagrali swoje wyczyny, śmiejąc się do telefonu. Jedna z dziewczyn pokazała nawet swoją roześmianą twarz, ciesząc się z cierpienia ofiary. Na szczęście nieletni sadyści zostali już zidentyfikowani. Jak ustalił RMF FM, policja dotarła także do innych, równie przerażających nagrań wykonanych przez nastolatki, które regularnie pastwiły się nad rówieśnikami. Zatrzymani niestety nie mogą trafić do aresztu, ponieważ żadna z tych osób nie ukończyła 17. roku życia.

Atak nastolatków w Pruszkowie. Zbigniew Ziobro zabrał głos

O losie trzech dziewcząt i trzech chłopców zdecyduje sąd, najprawdopodobniej wszyscy trafią do ośrodków dla nieletnich. Do bulwersującego nagrania odniósł się już nawet minister sprawiedliwości. "Sprawcy tego zachowania zostaną ukarani zgodnie z prawem. Prokuratura i policja muszą zawsze zdecydowanie reagować w takich sytuacjach" – napisał w niedzielę na Twitterze minister i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Policja zapewnia, że ofierze ataków zapewniona zostanie pomoc psychologiczna.