Pruszków. Pobili chłopca i to nagrali. Policja zatrzymała sprawców

Nowe fakty przekazał w mediach społecznościowych rzecznik stołecznej policji. - Od wczoraj policjanci z Pruszkowa prowadzą intensywne działania, których celem jest pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkie osoby biorących udział w znęcaniu się nad małoletnim. W toku czynności policjanci zabezpieczyli kilka nagrań. W powyższej sprawie jesteśmy w stałym kontakcie z sądem. Ustalono wszystkie osoby. Wśród nich oprócz agresorów jest również, osoba nagrywająca zdarzenie. Wszystkie osób zostały zatrzymane - mówi Sylwester Marczak. Zapowiedział też, że podczas badania sprawy pojawiły się "nowe okoliczności". - W najbliższych dniach dalsze czynności z zatrzymanymi będzie prowadził sędzia ds. nieletnich - podsumował policjant.

Na udostępnionym na Facebooku nagraniu widać, jak przerażony chłopak kuca. Wtedy podbiega do niego grupa młodych nastolatków. Jeden z nich okłada go pięściami po głowie. Chwilę później drugi przypala chłopca papierosem. W międzyczasie sypią się pod jego adresem wyzwiska. W końcu oprawcy każą całować napadniętemu swoje buty. Na końcu widać uśmiechnięta autorkę nagrania, pokazującą do kamery „essę” (znak radości, luzu i dobrej zabawy).

